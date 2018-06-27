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Школы и спортзалы-долгострои в восьми районах Дагестана откроют в сентябре 2018 года

В стране
27 июня, 21:24 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 27, июня. /ТАСС

Строительство объектов было приостановлено в разные годы из-за отсутствия финансирования, отметили в пресс-службе регионального минобрнауки

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МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Школы и спортивные залы в восьми муниципалитетах Дагестана, строительство которых затянулось из-за отсутствия финансирования, откроют в сентябре текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Новые школы и спортивные залы, строительство которых затянулось на несколько лет, откроются к началу нового учебного года в восьми муниципалитетах республики. Строительство объектов было приостановлено в разные годы из- за отсутствия финансирования. Сегодня же на объектах строительные работы ведутся в режиме "нон-стоп", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на завершение этих объектов-долгострое в рамках госпрограммы "Развитие образования" выделено 456 млн рублей, из которых 433 млн рублей - средства федерального бюджета.

"Так, благодаря этим средствам школа на 440 ученических мест откроется в селе Эминхюр Сулейман-Стальского района, в селе Тинди Цумадинского района - школа на 320 мест, а в селе Цуртиль Табасаранского района - на 80 мест. В селе Гельхен Курахского района помимо школы на 100 мест откроется еще и новый спортзал", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в сентябре в селе Гельбах Кизилюртовского района откроется спортзал, а в городе Хасавюрт - спорткомплекс с проектной мощностью в 1,2 тыс. кв. м.

"В двух муниципалитетах республики расширяются школы за счет пристроек. Дополнительные корпуса откроются в школе № 5 города Кизляр - на 320 мест, и в Таловской средней школе Тарумовского района - на 240 мест", - добавили в ведомстве.

"Открытие данных объектов обеспечит более 1,5 тыс. дополнительных мест в школах республики. И помимо долгостроев в сентябре этого года в Дагестане в рамках программ "Школа - 2025" и "Развитие СКФО" откроются еще шесть новых школ. Две из них, признанные разгрузить трехсменные школы, откроются в столице республики - Махачкале", - сказали в минобрнауки региона.

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