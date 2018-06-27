Мост в Ярославле, связывающий три района города, откроется 30 июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Мост через реку Которосль в черте Ярославля, который свяжет три района областного центра, откроется для движения транспорта 30 июня, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства Ярославской области.

"Открытие моста через Которосль состоится 30 июня, работы завершаются", - сообщили в пресс-службе.

Средства на строительство моста были выделены из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина. Общая стоимость проекта составляет 642 млн рублей, работы на объекте начались в 2017 году. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2017 года в Ярославле встретился с губернатором Мироновым и попросил его обратить внимание на ряд проблем в регионе. В частности, речь шла о строительстве моста в Красноперекопском районе Ярославля.

Автодорожный мост через Которосль связывает три района Ярославля, он имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 "Холмогоры". Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств. За 57 лет эксплуатации он износился более чем на 70%, а отдельные конструкции - полностью.