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Форум "Территория смыслов на Клязьме" в четвертый раз открылся во Владимирской области

В стране
27 июня, 22:31 UTC+3 ДВОРИКИ область/ 27, июня. /ТАСС

Почетными гостями церемонии открытия форума стали глава региона Светлана Орлова и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев

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ДВОРИКИ /Владимирская область/, 27 июня. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" в четвертый раз открылся на берегу озера Запольского во Владимирской области. С 2015 года он остается центральной форумной площадкой страны, сообщил ТАСС в среду руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

"В четвертый раз мы открываем "Территорию смыслов на Клязьме" - главный образовательный форум страны. С каждым годом он становится все лучше: меняется образовательная программа, инфраструктура, участники. Приятно, что здесь собираются неравнодушные молодые люди, им по-настоящему интересно получать новые знания и находить новые смыслы", - сказал он.

Почетными гостями церемонии открытия форума и первой смены "Новые возможности развития студенческих объединений" стали губернатор Владимирской области Светлана Орлова и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, которые поздравили участников с открытием смены и пожелали им плодотворной работы. Завершилась церемония фейерверком и концертом певицы Юлианы Карауловой.

"В этом году форум реализуется в рамках платформы "Россия - страна возможностей". Также большое внимание будет уделено объявленному президентом году добровольца - это уникальная возможность поддержать волонтеров нашей страны. За шесть смен форума произойдет много интересного, но главное, что каждая смена, каждое происходящее событие, будет иметь результат и нести знания, опыт и пользу для ребят, которые приехали на "Территорию смыслов", - добавил Бугаев.

В этом году форум примет шесть тематических смен - "Новые возможности развития студенческих объединений" (17 июня - 3 июля), "Образование будущего" (5-11 июля), "Цифровой мир" (13-19 июля), "Поколение доброй воли" (21-27 июля), "Эффективная политика" (29 июля - 4 августа), "Молодежная команда страны" (6-12 августа). Участниками форума станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны.

Новым форматом работы на форуме станут тренд-сессии - авторская программа личностного развития, основанная на поиске и формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых задач. Особое внимание в программе уделяется личностному развитию молодых людей. По итогам смены для каждого будет составлен персональный трек-лист действий по достижению целей и план его реализации на год. Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Росмолодежь.

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Владимирская область
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Орлова, Светлана Юрьевна Бугаев, Александр Вячеславович
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