Форум добровольцев Северного Кавказа собрал в горах КЧР более 100 волонтеров

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Более 100 волонтеров участвуют в работе межрегионального форума добровольцев Северного Кавказа, открывшегося в среду на курорте Теберда в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Сегодня в Теберде открылся Северо-Кавказский форум добровольцев. Главная цель мероприятия популяризация волонтерского движения, повышение компетенции активистов и лидеров волонтерских объединений, а также вовлечение новых членов. В форуме участвуют более 100 ребят, до 30 июня с ними будут работать привлеченные федеральные эксперты, которые поделятся опытом и научат создавать социально ориентированные проекты", - сказали в оргкомитете.

Один из экспертов форума, координатор всероссийского конкурса "Доброволец России" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Елена Козак на церемонии открытия отметила, что у региона есть большой потенциал для развития волонтерского движения и призвала добровольцев быть активными. "У вас есть возможность вашими добровольческими инициативами сделать регион сильнее, краше, показать ваши проекты на федеральном уровне. Любой проект, любое дело может позволить нам хоть немного изменить этот мир, сделать его добрее и лучше. Будьте активнее, а мы вас поддержим", - добавила Козак.

В программе форума - тренинги, семинары и лекции по развитию волонтерского движения. Их проведут представители Росмолодежи, волонтерских центров и добровольческих объединений. Участники форума будут учиться создавать и защищать социально ориентированные проекты, узнают секреты публичных выступлений, научатся привлекать в свои ряды новых добровольцев, а также смогут получить консультации по созданию и оформлению проектов. Здесь же запланирована презентация добровольческих практик Карачаево-Черкесии.

"В частности, инициативами и опытом поделятся волонтеры-медики, добровольцы, занимающиеся благотворительной деятельностью", - уточнили в оргкомитете форума. Для волонтеров подготовлена также насыщенная культурная и развлекательна программа, экскурсии по достопримечательностям КЧР.

По данным министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР, сейчас в образовательных организациях республики функционируют около 300 волонтерских групп, в которые входят более 3 тыс. человек. В регионе, в частности, есть объединения волонтеров-спасателей и волонтеров-медиков.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.