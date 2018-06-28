Суд оштрафовал кафе на Камчатке, не пустившее инвалида с собакой-поводырем

ТАСС, 28 июня. Мировой суд в Елизово Камчатского края назначил штрафы кафе "Уют" и его администратору, не пустившему в заведение инвалида по зрению с собакой-поводырем. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

"Суд признал их (кафе и администратора - прим. ТАСС) виновными в совершении указанного правонарушения и, с учетом позиции прокурора, назначил наказания в виде штрафов: юридическому лицу - 90 тыс. рублей, администратору - 2,5 тыс. рублей", - сообщает прокуратура.

Инцидент произошел в городе Елизово в субботу, 12 мая 2018 года, когда 41-летний житель Елизова, являющийся с детства инвалидом по зрению, вместе со своей знакомой пришел поужинать в кафе "Уют". Его, как обычно, сопровождал лабрадор - собака-проводник, которая предоставлена инвалиду государством в качестве технического средства реабилитации. Несмотря на предъявленные документы инвалида и документы на собаку по кличке "Техас", внутрь помещения его не впустили. Прибывший на место по вызову Корабельникова наряд полиции, также не смог убедить владельца заведения, что он грубо нарушает закон и гражданские права инвалида.

"Администратор, запретивший гражданину вход в помещение кафе, не руководствовался при никаким внутренними правилами заведения. Ни в одном внутреннем документе юридического лица не было прописано о запрете нахождения собак внутри кафе", - пояснили ТАСС в надзорном ведомстве. Там добавили, что даже если бы такое правило в кафе существовало, подобные действия являются дискриминацией по социальному положению гражданина и принадлежности его к определенной социальной группе.

Администратор и руководитель организации заявили о раскаянии и заверили, что подобные ситуации никогда больше не повторятся.