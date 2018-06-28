Оленеводческий проект с безотходным производством получил статус резидента ТОР на Камчатке

ТАСС, 28 июня. Инвестиционный проект ООО "Корякделикатеспродукт" по разведению оленей и полной переработкой сырья от убоя животных получил статус резидента территории опережающего развития (ТОР), сообщает в четверг пресс-служба Корпорации развития Камчатского края (КРКК).

"Общество с ограниченной ответственностью "Корякделикатеспродукт" намерено организовать на острове Карагинском оленеводческое хозяйство с цехом убоя и безотходной переработкой сырья. Кроме традиционной продукции - парного мяса, субпродуктов и консервов из них - на предприятии планируется выпускать выделанные шкуры, национальную одежду и обувь, сувениры, сырье для фармацевтической отрасти. Получение статуса резидента ТОР позволит ускорить реализацию инвестиционного проекта, минимизировать административные барьеры", - говорится в сообщении.

По информации КРКК, стоимость инвестиционного проекта оценивается почти в 58 млн рублей. Рабочие места после выхода хозяйства на проектную мощность получат 24 человека. Первую продукцию его инициаторы намерены получить в 2021 году.

"Остров Карагинский создан самой природой для выпаса северных оленей. В свое время на нем обитали стада диких карибу, в советское время располагалась оленеводческая бригада, добивавшаяся высоких результатов. На Карагинском существует хорошая кормовая база, нет экстремально низких температур, морские ветра сносят кровососущих насекомых, которые сильно досаждают животным в летнее время", - приводит пресс-служба слова гендиректора КРКК Николая Пегина.

ТОР "Камчатка" создали постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Позже границы территории расширили на земли семи муниципальных районов: Соболевского, Усть- Камчатского, Быстринского, Карагинского, Олюторского, Тигильского и Усть-Большерецкого. Сейчас в двух экономических зонах Камчатки реализуют свои проекты 130 резидентов с совокупным объемом инвестиций почти 27 млрд рублей. В конце мая 2018 года губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что на подписании находится еще 18 соглашений с резидентами ТОР и СПВ, объем инвестиций которых составляет почти 12,7 млрд рублей.