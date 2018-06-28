Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Дербента привлекут бизнес к решению проблем, на которые жители жалуются с соцсетях

В стране
28 июня, 10:11 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, июня. /ТАСС

Уже несколько местных предпринимателей готовы принять участие в реализации проекта, уточнил врио главы города Энрик Муслимов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Власти дагестанского города Дербент намерены привлечь местный бизнес к решению десяти "наболевших" проблем, связанных с благоустройством города и вызывающих наибольшее число жалоб в соцсетях. Проект получил название "Десять общественных мест", сообщил ТАСС врио главы города Энрик Муслимов.

"Проект "Десять общественных мест" - это те места, состояние которых вызывает наибольшее недовольство граждан и создает наибольшие неудобства для жителей нашего города, на которые больше всего жалоб в соцсетях... Это проекты, которые стоят 1-1,5 млн рублей, но в бюджете эти деньги не заложены. Мы решили найти инвесторов, чтобы сделать это "народным" способом", - сказал Муслимов.

По его словам, в перечень вошли, например, не заасфальтированная часть дороги в районе набережной, подъезд на городской пляж, спуск к морю на улице Валентина Эмирова. "Когда эти десять мест закончатся, мы этот проект продолжим и сформируем новый перечень", - добавил Муслимов.

В настоящее время, по словам врио главы Дербента, уже несколько местных предпринимателей готовы принять участие в реализации проекта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Times: Лондон опасается, что возможные соглашения Трампа и Путина вызовут кризис в НАТО
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
СК возбудил новое уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева
5
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости