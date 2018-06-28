Власти Дербента привлекут бизнес к решению проблем, на которые жители жалуются с соцсетях

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Власти дагестанского города Дербент намерены привлечь местный бизнес к решению десяти "наболевших" проблем, связанных с благоустройством города и вызывающих наибольшее число жалоб в соцсетях. Проект получил название "Десять общественных мест", сообщил ТАСС врио главы города Энрик Муслимов.

"Проект "Десять общественных мест" - это те места, состояние которых вызывает наибольшее недовольство граждан и создает наибольшие неудобства для жителей нашего города, на которые больше всего жалоб в соцсетях... Это проекты, которые стоят 1-1,5 млн рублей, но в бюджете эти деньги не заложены. Мы решили найти инвесторов, чтобы сделать это "народным" способом", - сказал Муслимов.

По его словам, в перечень вошли, например, не заасфальтированная часть дороги в районе набережной, подъезд на городской пляж, спуск к морю на улице Валентина Эмирова. "Когда эти десять мест закончатся, мы этот проект продолжим и сформируем новый перечень", - добавил Муслимов.

В настоящее время, по словам врио главы Дербента, уже несколько местных предпринимателей готовы принять участие в реализации проекта.