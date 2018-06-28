СГК готова оплатить общественникам приборы для замеров выбросов новосибирской ТЭЦ-5

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) готова выделить общественникам средства на покупку приборов для измерения выбросов Новосибирской ТЭЦ-5, которая в ближайшее время перейдет на новое топливо - с каменного угля на бурый. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе СГК.

"В СГК на самом высоком уровне подтвердили, что готовы выделить средства на приобретение современных измерительных приборов тем общественникам, которые заинтересованы в проведении независимых экспертиз и замеров на станции", - сказали в пресс-службе.

По информации компании, со стороны региональных властей замеры выбросов ТЭЦ-5 будут происходить ежеквартально. "Было предложено сформировать на базе комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска рабочую группу по экологическому контролю за переходом ТЭЦ-5 на новый вид топлива. Также было принято решение организовать регулярный мониторинг выбросов загрязняющих веществ при сжигании бурого угля на ТЭЦ-5", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь генеральный директор СГК Михаил Кузнецов отметил серьезность планов компании в Новосибирске. "Во-первых, у нас нет намерений испортить свою репутацию перед всей Россией и перед жителями Новосибирска - ни по экологии, ни по теплоснабжению, ни по любому другому вопросу. Наша компания растет и развивается, покупает новые активы, в том числе и потому, что мы дорожим своей репутацией. А во-вторых, я предлагаю расширить спектр общественного внимания к нашей деятельности и не ограничиваться только экологией", - заявил он.

По данным компании, планируемый годовой объем выбросов новосибирской ТЭЦ-5 в случае ее перевода на бурый уголь по всем загрязняющим веществам составит 59034 тонн в год, тогда как годовой объем выбросов станции на 2017 год на каменном угле составлял 67 446 тонн в год.