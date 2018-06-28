Васильев назначил нового руководителя Комитета по государственным закупкам Дагестана

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил нового руководителя комитета по государственным закупкам республики. Им стал Джафар Гаджибеков, который ранее вошел в резерв управленческих кадров Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Владимир Васильев своим указом от 27 июня назначил Джафара Гаджибекова исполняющим обязанности председателя комитета по государственным закупкам Республики Дагестан", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Гаджибеков в начале этого года вошел в резерв управленческих кадров Дагестана по направлению "Экономика и финансы".

Прежний руководитель комитета по государственным закупкам Дагестана Омаргаджи Алиев освобожден от должности по собственному желанию, добавили в пресс-службе.