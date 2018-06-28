Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильев назначил нового руководителя Комитета по государственным закупкам Дагестана

В стране
28 июня, 15:19 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, июня. /ТАСС

Ранее Джафар Гаджибеков вошел в резерв управленческих кадров Дагестана по направлению "Экономика и финансы"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев

© Владимир Смирнов/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил нового руководителя комитета по государственным закупкам республики. Им стал Джафар Гаджибеков, который ранее вошел в резерв управленческих кадров Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Владимир Васильев своим указом от 27 июня назначил Джафара Гаджибекова исполняющим обязанности председателя комитета по государственным закупкам Республики Дагестан", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Гаджибеков в начале этого года вошел в резерв управленческих кадров Дагестана по направлению "Экономика и финансы".

Прежний руководитель комитета по государственным закупкам Дагестана Омаргаджи Алиев освобожден от должности по собственному желанию, добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Персоны
Васильев, Владимир Абдуалиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
5
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости