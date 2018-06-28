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Участники блог-тура по Чечне расскажут о привлекательности региона своим подписчикам

В стране
28 июня, 15:25 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, июня. /ТАСС

По словам российского travel-блогера Андрея Дмитриева, Чечня является одним из динамично развивающихся и открытых регионов России

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ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Участники блог-тура, приуроченного к 200-летию Грозного, расскажут своим подписчикам о туристической привлекательности и гостеприимстве Чеченской Республики. В рамках трехдневного тура они побывали на высокогорном озере Кезеной-Ам, посетили мечеть "Сердце матери" в Аргуне, встретились с главой региона Рамзаном Кадыровым и примерили одежду национального бренда FIRDAWS.

"Чеченцы - гостеприимный народ, умеют встречать на самом высоком уровне. Здесь спокойно, красиво и есть горы и водопады. По итогам в своем посте для подписчиков я напишу, почему выбрал бы Грозный для отдыха", - поделился с ТАСС российский блогер Гусейн Гасанов, у которого более 5 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

"Безопасность здесь на высшем уровне, а красота местных пейзажей впечатляет", - сказал другой блогер Михаил Песков, который также принимал участие в туре. - Российским и иностранным туристам есть на что посмотреть в регионе. Особенно круто было на встрече с главой Чеченской Республики".

По словам российского travel-блогера Андрея Дмитриева, в настоящее время Чечня является одним из динамично развивающихся и открытых регионов России. "Нам посчастливилось оказаться в числе топовых travel-блогеров, приглашенных в первый официальный тур по Чечне, и открылась уникальная возможность рассказать людям о величии, красоте и гостеприимстве региона. И поверьте на слово, нам есть что сказать. Эмоции нас переполняют, - сказал Дмитриев.

"Мне очень приятно было видеть образованных, любящих свою Родину, беспокоящихся за будущее отечества молодых людей. Мы расстались большими друзьями, договорившись снова встретиться", - написал, в свою очередь, на своей странице в Mylistory глава Чечни Рамзан Кадыров.

Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжа была заложена крепость Грозная, в 1869 году на ее месте стал возводиться город. Указ о праздновании 200-летия Грозного был подписан президентом России 26 февраля 2015 года. В рамках празднования запланировано около 50 мероприятий, в числе которых реставрационные работы исторических памятников, культурно-массовые события, спортивные соревнования и форумы.

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