Из-за жары жителям Тулы раздают воду, а в зоопарках Воронежа и Липецка спасают животных

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Жаркая погода наблюдается в большинстве регионов Центрального федерального округа - в Воронежской и Липецкой областях температура воздуха повысилась до плюс 32-35 градусов, там в зоопарках медведей начали кормить мороженым, а для львов устроили прохладные ванны. В Туле, где уже отмечается плюс 29-30 градусов, на улицах жителям раздают питьевую воду, сообщили ТАСС в региональных отделениях Гидрометцентра и пресс-службах городских администраций.

По информации Гидрометцентра России 30 июня и 1 июля в большинстве регионов ЦФО ожидаются неблагоприятные погодные явления. В Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Курской, Костромской областях в этот период возможны сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с, местами шквалы до 22 м/с. При этом, по информации пресс-службы Центрального регионального центра МЧС, сохранится жаркая погода.

В Тульской области, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг столбики термометров поднялись до отметки плюс 29 градусов. Власти города Тулы приняли решение о бесплатной раздаче питьевой воды на улицах города. "По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова организованы пункты, обеспеченные запасом бутилированной воды, одноразовыми стаканчиками. Сегодня раздача воды проводится на трех самых оживленных улицах города", - рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

О необходимости иметь при себе запас воды, влажные салфетки, чтобы протирать лицо и шею в случае перегрева на солнце, предупреждает водителей управление ГИБДД по Тверской области, где прогнозируется до 30 градусов тепла. Эти меры, по мнению госавтоинспекторов, помогут избежать ухудшения самочувствия во время поездки.

Из-за установившейся жаркой погоды в зоопарках Липецка и Воронежа для животных начали создавать особые условия. Так, в Липецком зоопарке ввели обязательный ежедневный душ для более 100 животных. В вольерах у медведей и ягуаров ежедневно меняют воду в бассейнах. А в Воронежском зоопарке из-за жары медведей кормят мороженым - по 1 кг в день, а также обливают прохладной водой из шлангов львов, тигров, рысей, волков, лисиц и енотов.

Ожидается, что в Липецкой и Воронежской областях жара - около 32-35 градусов, сохранится в ближайшие двое суток, в Белгородском регионе 30 июня термометры также покажут около плюс 35. В Ярославской области солнечная погода установилась с понедельника, и до конца недели температура будет держаться на уровне плюс 29 градусов. По прогнозу отделения Гидрометцентра по Курской области, в четверг и пятницу на значительной части региона будет около плюс 29-32 градусов.