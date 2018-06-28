Власти Северной Осетии разработают программы социально-экономического развития республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Приоритетные программы социально-экономического развития по направлению "Логистика", "Медицина", "Сельское хозяйство", "Туризм", "Образование" разрабатываются в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Программы разрабатываются проектным офисом при агентстве развития республики, созданного по инициативе руководителя региона Вячеслава Битарова.

"Главу республики Вячеслава Битарова ознакомили с работой по проектам по таким направлениям как "Логистика", "Медицина", "Сельское хозяйство", "Туризм", "Образование". Руководители каждой программы отчитались о проделанной работе и степени готовности по каждой из них", - говорится в сообщении.

В рамках программы "Медицина", которая разрабатывается министерством здравоохранения республики, планируется увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году до 67 лет и снижение к 2024 году в показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение качества оказываемой медицинской помощи, подготовки медицинских кадров и другие.

Как отметил министр здравоохранения региона Михаил Ратманов, по каждому из направлений разработали план конкретных действий до конца текущего года, также заложили средства на осуществление мероприятий. Особое внимание руководитель республики обратил на подготовку высококвалифицированных медицинских кадров, в которых остро нуждаются многие лечебные учреждения.

Кроме того, по мнению Битарова, необходимо возродить бальнеологию, так как республика располагает природными водными источниками, способствующими профилактике и лечению многих болезней. Как отметил глава региона, развитие бальнеологии даст новый импульс и привлечению в регион туристов, которые смогут не только отдохнуть, но и поправить в Северной Осетии здоровье.

Целью приоритетной программы "Образование" является формирование к 2021 году республике конкурентоспособной системы образования, отвечающей современным требованиям в развитии способностей и талантов детей. Так, одаренные дети из всех районов республики смогут учиться во вновь создаваемых математических классах. По информации республиканского министерства образования и науки, ведется отбор одаренных детей в специализированные классы, которые начнут функционировать с начала нового учебного года.