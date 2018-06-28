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Случайно найденную в цехе капсулу времени вскрыли на Севмаше в Северодвинске

В стране
28 июня, 17:06 UTC+3

Капсуле чуть менее 40 лет, вскрыть ее планируют в канун Дня кораблестроителя - 29 июня

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© Э. Мансимов/пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Капсулу времени, заложенную в цехе № 11 в 1979 году и обнаруженную случайно, вскрыли в четверг на машиностроительном предприятии оборонного комплекса "Северное машиностроительное предприятие" (Севмаш) в Северодвинске Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба предприятия.

"Капсула была заложена почти 40 лет назад в цехе № 11 в 1979 году. Видимо, это была инициатива не руководства, а просто сотрудников цеха. Про нее забыли, а обнаружили случайно. Вскрыть ее было решено в канун Дня кораблестроителя [который будет отмечаться 29 июня] ", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Капсула времени была замурована в стену в помещении бывшей кассы цеха - сейчас там находится архив. При ремонте штукатурка с одной из стен обвалилась, и там был обнаружен предмет темного цвета. Внутри лежало послание к работникам инструментального цеха 2000 года.

"В наш век также прочно и неотъемлемо должны войти резцы и фрезы из сверхтвердых материалов, станки с программным и радиоуправлением. Вам создавать лазерный безоправочный инструмент, изготавливать пресс-формы фантастических профилей. Мы уверены в ваших силах и надеемся, что достигнутое нами перейдет в надежные руки", - приводит пресс-служба фрагмент послания.

Письмо подписали девять работников цеха разных профессий. Один из них, Сергей Яковлев, работает в подразделении до сих пор - на том лазерно-техническом комплексе, о котором написано в документе. Как было отмечено, некоторые аспекты, обозначенные в послании, уже реализованы.

Капсула с посланием была передана в музей, она будет представлена в экспозиции, относящейся к 1970-м годам. 

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