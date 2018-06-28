Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В предгорье Адыгеи создадут дом милосердия для бездомных

В стране
28 июня, 17:19 UTC+3

Благотворительный фонд "Рука помощи" дает им возможность социальной адаптации и реабилитации, отметил руководитель фонда Арсен Шалбаев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 28 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Рука помощи" планирует создать в предгорье Адыгеи дом милосердия, нацеленный на оказание поддержки людям без определенного места жительства, сообщил в четверг ТАСС руководитель фонда Арсен Шалбаев.

"Первый в республике Дом милосердия для бездомных создается фондом в станице Курджипская Майкопского района. Именно там благодаря поддержке главы Адыгеи Мурата Кумпилова нам выделено административное здание, которое власти передали в безвозмездную аренду. Решается вопрос и о предоставлении субсидии фонду как социально ориентированной некоммерческой организации", - сказал он.

В доме милосердия проведено электричество, отопление, оборудована баня, санузел, кухня, ремонтируются четыре жилые комнаты. Благоустройством территории и созданием собственного подсобного хозяйства под руководством волонтеров занимаются сами подопечные фонда. Это люди разных возрастов от 45 до 80 с лишним лет, уточнил Шалбаев.

"Сейчас в доме милосердия живет 11 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе без определенного места жительства. Организация дает им возможность социальной адаптации и реабилитации, помогает в получении квалифицированной медицинской и юридической помощи. Многим помогли оформить документы, положить в больницу. Таким образом, спасли им жизнь, одному вернули зрение благодаря вовремя оказанной медпомощи", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в министерстве труда и социального развития Адыгеи, власти региона приняли решение о заключении соглашения о сотрудничестве и включении фонда в реестр поставщиков социальных услуг в качестве социально ориентированной некоммерческой организации.
 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Адыгея
Персоны
Кумпилов, Мурат Каральбиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости