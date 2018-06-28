В предгорье Адыгеи создадут дом милосердия для бездомных

МАЙКОП, 28 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Рука помощи" планирует создать в предгорье Адыгеи дом милосердия, нацеленный на оказание поддержки людям без определенного места жительства, сообщил в четверг ТАСС руководитель фонда Арсен Шалбаев.

"Первый в республике Дом милосердия для бездомных создается фондом в станице Курджипская Майкопского района. Именно там благодаря поддержке главы Адыгеи Мурата Кумпилова нам выделено административное здание, которое власти передали в безвозмездную аренду. Решается вопрос и о предоставлении субсидии фонду как социально ориентированной некоммерческой организации", - сказал он.

В доме милосердия проведено электричество, отопление, оборудована баня, санузел, кухня, ремонтируются четыре жилые комнаты. Благоустройством территории и созданием собственного подсобного хозяйства под руководством волонтеров занимаются сами подопечные фонда. Это люди разных возрастов от 45 до 80 с лишним лет, уточнил Шалбаев.

"Сейчас в доме милосердия живет 11 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе без определенного места жительства. Организация дает им возможность социальной адаптации и реабилитации, помогает в получении квалифицированной медицинской и юридической помощи. Многим помогли оформить документы, положить в больницу. Таким образом, спасли им жизнь, одному вернули зрение благодаря вовремя оказанной медпомощи", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в министерстве труда и социального развития Адыгеи, власти региона приняли решение о заключении соглашения о сотрудничестве и включении фонда в реестр поставщиков социальных услуг в качестве социально ориентированной некоммерческой организации.

