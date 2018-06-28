Строительство развязки на трассе М-4 около Геленджика начнется в 2018 году

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Строительство путепровода на трассе М-4 "Дон" в районе курортного города Геленджик в Краснодарском крае должно начаться до конца 2018 года, сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации со ссылкой на председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха.

"Новая развязка обеспечит быстрый доступ автомобилей к курортным поселкам Джанхот, Дивноморское и Прасковеевка… Работа по ее созданию начнется уже в этом году, заверил, в свою очередь Сергей Кельбах. Реконструкция затронет дорогу от поворота на поселок Светлый до улицы Луначарского в Геленджике. Участок протяженностью 3,5 км будет иметь шестиполосное движение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Дивноморское - одно из наиболее популярных у туристов мест в районе Геленджика, однако из-за интенсивного движения проезд к нему в пик курортного сезона может быть затруднен. Предполагается, что новая развязка решит эту проблему.

Добавляется, что в 2019 году планируется начать работу по развязке на пути из Геленджика в соседний Новороссийск, где расположен крупнейший в РФ черноморский порт. На том месте, где планируется строить развязку, имеются многочисленные съезды с трассы к жилым районам и аэропорту. Четырехполосный участок растянется на 4,3 км.

Со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба отмечает, что в этом году уже удалось частично решить одну из дорожных проблем региона: благодаря отказу от реверсивного движения и дневного ремонта дорог на трассах удалось сократить пробки, которые в последние годы возникают на подъезде к черноморским курортам. Также в настоящее время разработан проект для строительства высокоскоростной магистрали, которая позволит пустить транзитный транспорт в обход Новороссийска, строительство планируется на условиях государственно-частного партнерства. Кроме того, в 2019 году власти региона планируют приступить к строительству западного обхода Краснодара - трассы, которая позволит пустить в объезд города автомобили, следующие к черноморскому побережью и к Крымскому мосту.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году регион посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.