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Новые туристические маршруты появятся в музее-заповеднике Пустозерск в НАО

В стране
29 июня, 11:58 UTC+3

Маршрут длиной 8-10 кг будет сопровожден скульптурами животных из дерева

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ТАСС, 29 июня. Общество краеведов Ненецкого автономного округа начало реализацию проекта "Большой пустозерской тропы" в музее-заповеднике "Пустозерск". Как сообщает в пятницу пресс-служба окружного правительства, продолжительность маршрута по территории первого русского города за Полярным кругом составит порядка 8-10 км.

"Проект Большой пустозерской тропы будет реализован Обществом краеведов на средства президентского гранта почти в 3 млн рублей, а также при финансовой поддержке из окружного бюджета в 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что на тропе будут установлены деревянные скульптуры медведя, лося, орлана-белохвоста и других животных. Тропа вместе с композициями не нарушит ландшафт местности, объект будет демонстрировать культурное и природное наследие жителям и гостям региона. Также проектом предусмотрено создание биоинженерных конструкций для привлечения животных на территорию и постов для наблюдения за ними, а также организация волонтерских лагерей для молодежи.

Пустозерский комплексный историко-природный музей был открыт 5 ноября 1991 года. В его состав вошли памятник археологии федерального значения "Городище Пустозерск" и мемориальная часть деревни Устье с архитектурными объектами. Целью деятельности учреждения является изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пустозерска - первого русского города в Арктике, научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, приобщение к истории России. 

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