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Парад судов ко Дню работников речного флота прошел на Енисее в Красноярске

В стране
29 июня, 13:56 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, июня. /ТАСС

Сразу после парада суда отправились в речные порты для загрузки и выполнение работ по навигации грузов

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КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Парад судов, посвященный Дню работников речного флота, прошел в пятницу в Красноярске на Енисее. Об этом сообщили ТАСС в Енисейском речном пароходстве (ЕРП).

"Сегодня состоялся торжественный парад судов. Во главе парада прошел пассажирский теплоход "Александр Матросов" принадлежащий "Пассажирречтрансу". Также в параде приняли участия пять грузовых судов Енисейского речного пароходства", - рассказал представитель компании.

Работников и ветеранов речного флота поздравил директор красноярского транспортного филиала компании "Норникель" Олег Шпагин. "Мы неразрывно связаны с вами многие десятки лет, и, надеюсь, это сотрудничество будет продолжаться. Спасибо за доблестный труд, очень важный и для комбината, и для жителей Красноярского края", - цитирует его пресс- служба ЕРП.

Как уточнили в пароходстве, сразу после парада грузовые суда, задействованные в нем, отправились в речные порты для загрузки и выполнение работ по навигации грузов, в том числе и в районы крайнего севера.

ЕРП - крупнейший перевозчик грузов по водным путям бассейна Енисея. Пароходство обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер ЕРП - "Норникель".

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