Зампреда Госкомитета Башкирии уволили за махинации с жильем

УФА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям лишилась работы в связи с утратой доверия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, чиновница пыталась организовать махинации с жильем.

"Служащая воспользовалась должностным положением и внесла в автоматизированную программу поддельные данные об утверждении комиссией госкомитета ее кандидатуры на получение государственной субсидии для улучшения жилищных условий. Кроме того, она не отразила в справке о доходах сведения об аренде ею жилой квартиры. В настоящее время контракт со служащей расторгнут, она уволена с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что женщина пыталась уклониться от дисциплинарной ответственности и длительное время находилась в отпуске в связи с нетрудоспособностью, в течение которого стремилась уволиться по собственной инициативе.

Нарушения чиновницы выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки.