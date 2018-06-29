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Зампреда Госкомитета Башкирии уволили за махинации с жильем

В стране
29 июня, 16:07 UTC+3 УФА УФА 29, июня. /ТАСС

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры, служебный контракт с чиновницей расторгнут в связи с утратой доверия

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УФА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям лишилась работы в связи с утратой доверия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, чиновница пыталась организовать махинации с жильем.

"Служащая воспользовалась должностным положением и внесла в автоматизированную программу поддельные данные об утверждении комиссией госкомитета ее кандидатуры на получение государственной субсидии для улучшения жилищных условий. Кроме того, она не отразила в справке о доходах сведения об аренде ею жилой квартиры. В настоящее время контракт со служащей расторгнут, она уволена с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что женщина пыталась уклониться от дисциплинарной ответственности и длительное время находилась в отпуске в связи с нетрудоспособностью, в течение которого стремилась уволиться по собственной инициативе.

Нарушения чиновницы выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки.

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