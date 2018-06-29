В Мурманске впервые пройдет рыбный фестиваль

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Рыбный фестиваль впервые пройдет в Мурманске в преддверии профессионального праздника рыбаков, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Впервые в Мурманске состоится рыбный фестиваль "Дары моря". Он объединит три площадки: гастрономическую, торговую и информационно-развлекательную", - сказали в пресс-службе.

Фестиваль продлится с 5 по 8 июля. В выставочном павильоне Мурманска будет организована дегустация рыбных блюд и деликатесов. В культурной программе фестиваля - выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины и конкурсы.

Главным мероприятием станет традиционное празднование на Центральном стадионе Мурманска, которое пройдет непосредственно в день праздника, 8 июля. Здесь гостей ждут интерактивные площадки, байк-шоу и выставка автотехники, чествование лучших представителей отрасли.

Организатором Дня рыбака в Мурманске выступил Союз рыбопромышленников Севера и ряд рыболовецких компаний.

Традиция делать День рыбака общегородским праздником зародилась в Мурманске много десятилетий назад. В советские годы Мурманск называли рыбной столицей страны. В послеперестроечные годы роль рыбной отрасли в жизни города уменьшилась, но профессиональный праздник по-прежнему остается одним из главных для горожан.