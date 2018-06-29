Казачья партия России выдвинула адвоката на пост губернатора Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Участники собрания воронежского областного отделения Казачьей партии Российской Федерации выдвинули в пятницу адвоката Юрия Слепченко кандидатом в губернаторы Воронежской области, сообщил ТАСС руководитель регионального отделения партии Михаил Чубирко.

"Сегодня на собрании регионального отделения Казачьей партии Российской Федерации единогласно выдвинут на выборы губернатора Воронежской области юрист, адвокат Юрий Слепченко", - сказал Чубирко.

Он уточнил, что на внеочередном собрании присутствовали 20 человек, то есть все члены регионального отделения Казачьей партии РФ.

Слепченко стал шестым партийным кандидатом на выборах главы региона. Ранее о своем участии в выборах от партии "Справедливая Россия" заявил редактор районной газеты "Россошь" Виталий Климов, от партии "Родина" выдвинут ученый Воронежского госуниверситета Аркадий Минаков, от ЛДПР - координатор регионального отделения Олег Бурцев, от КПРФ - депутат областной думы Николай Воронин, от "Единой России" - врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября, в единый день голосования.