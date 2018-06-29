Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казачья партия России выдвинула адвоката на пост губернатора Воронежской области

В стране
29 июня, 16:57 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 29, июня. /ТАСС

Юрий Слепченко стал шестым партийным кандидатом на выборах главы региона, решение было принято единогласно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Участники собрания воронежского областного отделения Казачьей партии Российской Федерации выдвинули в пятницу адвоката Юрия Слепченко кандидатом в губернаторы Воронежской области, сообщил ТАСС руководитель регионального отделения партии Михаил Чубирко.

"Сегодня на собрании регионального отделения Казачьей партии Российской Федерации единогласно выдвинут на выборы губернатора Воронежской области юрист, адвокат Юрий Слепченко", - сказал Чубирко.

Он уточнил, что на внеочередном собрании присутствовали 20 человек, то есть все члены регионального отделения Казачьей партии РФ.

Слепченко стал шестым партийным кандидатом на выборах главы региона. Ранее о своем участии в выборах от партии "Справедливая Россия" заявил редактор районной газеты "Россошь" Виталий Климов, от партии "Родина" выдвинут ученый Воронежского госуниверситета Аркадий Минаков, от ЛДПР - координатор регионального отделения Олег Бурцев, от КПРФ - депутат областной думы Николай Воронин, от "Единой России" - врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воронежская область Единый день голосования - 2018
Персоны
Гусев, Александр Викторович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости