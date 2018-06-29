Участники регаты на Белом море дважды пересекут Северный полярный круг

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июня. /ТАСС/. Межрегиональная регата крейсерских яхт "Кубок Кандалакшского залива" стартовала на Белом море в поселке Чупа Лоухского района Карелии. Ее участникам предстоит преодолеть 250 морских миль и дважды пересечь Северный полярный круг, сообщил в пятницу ТАСС председатель оргкомитета мероприятия Юрий Рыбаков.

"В этом году в регате принимают участие 15 яхт разного класса. Гонка проходит по маршруту Чупа - Кандалакша - Умба - Соностров - Чупа. Общая дистанция составляет более 250 морских миль. Маршрут дважды пересекает Северный полярный круг", - сказал Рыбаков после старта гонки.

По его словам, маршрут регаты проложен по части водного пути, который этнограф-беллетрист и почетный академик Петербургской академии наук Сергей Максимов преодолел на почтовом карбасе из Кеми до Кандалакши в 1857 году.

В регате участвуют яхтсмены из Карелии, Мурманской, Архангельской и Тверской областей. Во время стоянок и отдыха спортсмены посетят местные музеи. Финиш запланирован на 7 июля в карельском поселке Чупа, где пройдет награждение.

"Гонка отличается своими суровыми погодными и навигационными условиями и является единственной морской регатой крейсерских яхт в Карелии. Сейчас, например, в Чупе всего 10 градусов тепла, идет дождь", - отметил председатель оргкомитета.

Межрегиональная регата крейсерских яхт "Кубок Кандалакшского залива" ежегодно проводится в республике с 2013 года.