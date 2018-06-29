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Государственный флаг поднят на новом буксире "Надым" Атомфлота

В стране
29 июня, 17:49 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 29, июня. /ТАСС

В порт Сабетта буксир отправится в ближайшие дни

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МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Государственный флаг поднят в пятницу в Мурманске на ледокольном буксире "Надым" Атомфлота. Об этом сообщает пресс-служба Атомлофта.

"На буксире "Надым" Росатомфлота поднят государственный флаг. В ближайшее время "Надым" выйдет в направлении Обской губы, где ему предстоит работать в порту Сабетта", - сообщает пресс-служба.

Строительство буксира стало частью проекта "Портофлот". Ранее были введены в эксплуатацию буксиры "Пур", "Тамбей" и "Юрибей". Многоцелевой морской портовый буксир "Надым" стал четвертым в проекте. 4 июня "Надым" вышел из Новороссийска в направлении порта Мурманск. Судно названо в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря.

Буксир "Надым" проекта "Т3687" имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна составляет 6,4 МВт, скорость на открытой воде - 13,5 узлов, максимальная осадка - 6,71 метра, длина - 36 метров, ширина - 13 метров. Численность экипажа - 10 человек. Судно построено в Краснодарском крае на производственной площадке ООО "Краншип".

Буксир предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе. В частности, ледовые работы в порту и подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции на скорости до 10 узлов, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перевозка палубных грузов. Технические характеристики судна позволяют ему круглый год работать в Обской губе.

Проект "Портофлот" ведется Росатомфлотом в рамках глобального международного проекта "Ямал СПГ", реализуемого в Арктической зоне РФ. Строительство портового флота, состоящего из портового ледокола, двух ледокольных буксиров и двух буксиров ледового класса. Этим судам предстоит оказывать комплекс услуг портового флота до декабря 2040 года с возможностью продления срока действия договора на два периода по пять лет каждый. В настоящее время "Выборгский судостроительный завод" продолжает строительство портового ледокола "Обь", который должен стать флагманом проекта "Портофлот".

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