Школы Карачаево-Черкесии в этом году рассчитывают получить шесть новых автобусов

ЧЕРКЕССК, 30 июня. /ТАСС/. Общеобразовательные учреждения Карачаево-Черкесии планируют получить до конца года шесть новых школьных автобусов, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки республики.

"В этом году степень изношенности шести автобусов составит 10 лет. Планируем до конца года их заменить, получив новый транспорт в рамках реализации федеральной программы по обновлению школьных автобусных парков", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в последние годы парк школьных автобусов в Карачаево-Черкесии существенно обновился, только в 2016-2017 годах по соответствующей федеральной программе республика получила 47 единиц нового транспорта, отвечающего современным требованиям.

В КЧР организованная перевозка детей осуществляется 75 школами по 68 маршрутам. Ежедневно школьными автобусами пользуются более 3 тыс. учащихся республики.