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Под Калининградом стартовал чемпионат России по сбору янтаря

В стране
30 июня, 15:27 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 30, июня. /ТАСС

Весь собранный в процессе состязаний янтарь достается участникам в качестве утешительного приза

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© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Открытый чемпионат России по сбору янтаря стартовал в поселке Янтарный на берегу Балтийского моря в Калининградской области. Не смотря на сильный ветер, в состязаниях принимают участие десятки взрослых и детей, представляющих Калининградскую область и другие регионы страны, сообщил ТАСС представитель оргкомитета чемпионата Антон Трофимов.

"У нас индивидуальные соревнования. Присутствуют наши гости из Литвы, из Латвии, из Польши. российских городов, зарегистрировались участники, которые приехали в Калининградскую область с берегов Белого моря. Наш главный девиз - янтарь объединяет", - сказал Трофимов

Ловцы янтаря состязаются в сборе "солнечного камня" на время на ограниченной площадке размерами три на 3 м. На каждую закладывается 100 граммов янтаря, который смешивается с песком, ветками, водорослями - тем, что встречается на берегу. Участникам нужно за 10 минут найти как можно большее количество янтаря, который затем взвешивается и по результатам взвешивания определяется победитель. Весь собранный в процессе состязаний янтарь достается участникам в качестве утешительного приза, а победители получают награды в виде янтарных украшений от партнеров чемпионата. Победители чемпионата смогут принять участие в финале "Чемпионата мира по ловле янтаря" в местечке Jantar в Польше, добавил собеседник.

Программа дня в Янтарном включает также конкурс "Мисс янтаря", в котором сможет принять участие любая девушка или женщина, пришедшая на пляж, дефиле янтарных моделей, во время которого будут демонстрировать янтарные украшения от местных ювелирных компаний, рассказал Трофимов.

В рамках праздника множество конкурсов, например построение замка из песка и янтаря, поиски янтарного клада в городском парке для детей. Работает ярмарка янтарных изделий. Завершится день праздничным концертом.

Чемпионат по сбору янтаря проходит в рамках Всемирной янтарной недели "Амберсфер", официальная церемония открытия которой состоится в субботу вечером в Калининграде. Фестиваль будет проходить до 6 июля, его программа мастер-классы по обработке янтаря, выставки украшений, многочисленные квесты и развлекательные программы, специальные выставки. Как отметил министр культуры и туризма области Андрей Ермак, основная задача этого фестиваля популяризация янтаря как бренда Калининградской области.

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