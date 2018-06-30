Мордовия примет чемпионат мира по пахоте в 2020 году

САРАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по пахоте в 2020 году пройдет на территории Мордовии, недалеко от Саранска. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель правительства республики Владимир Сушков.

"Принято решение в 2020 году провести чемпионат мира по пахоте. Сейчас мы определяем площадку, где выступят лучшие пахари мира. Это будет недалеко от Саранска, в пригороде", - сказал Сушков на пресс-конференции.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что Россия готова организовать и принять у себя чемпионат мира по пахоте.

В июне 2018 года в городе Суздале Владимирской области прошел 35-й чемпионат Европы по пахоте, в котором участвовали представители 11 стран.