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Мордовия примет чемпионат мира по пахоте в 2020 году

В стране
30 июня, 15:59 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 30, июня. /ТАСС

Площадку для соревнований пока еще не определили

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САРАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по пахоте в 2020 году пройдет на территории Мордовии, недалеко от Саранска. Об этом сообщил в субботу журналистам председатель правительства республики Владимир Сушков.

"Принято решение в 2020 году провести чемпионат мира по пахоте. Сейчас мы определяем площадку, где выступят лучшие пахари мира. Это будет недалеко от Саранска, в пригороде", - сказал Сушков на пресс-конференции.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что Россия готова организовать и принять у себя чемпионат мира по пахоте.

В июне 2018 года в городе Суздале Владимирской области прошел 35-й чемпионат Европы по пахоте, в котором участвовали представители 11 стран.

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