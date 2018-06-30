В Северной Осетии появится мастерская по восстановлению башен

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут мастерскую, специалисты которого начнут восстановление башен. Об этом в субботу глава республики Вячеслав Битаров сообщил на встрече с молодежью республики в Северо-Осетинском госуниверситете.

Башни - фамильные и боевые - являются одним из главных символов Осетии, встречаются почти в каждом горном селении. Башен, выявленных и поставленных на учет в качестве объектов культурного наследия федерального и республиканского уровня, на территории республики около 140, всего более 300.

"Мы планируем создать так называемый "Город мастеров", который будет заниматься восстановлением башен в республике. В нем будут работать специалисты вместе со Славой Джанаевым, который занимался реставрацией святилища Реком. Мастерская будет оборудована всеми необходимыми инструментами, оборудованием", - сказал Битаров.

По словам руководителя региона, работа будет проводиться во всех ущельях республики, она будет способствовать и развитию туризма.

Всего в Северной Осетии на государственную охрану поставлены 206 объектов культурного наследия федерального значения, 196 - регионального и 1271 выявленный объект культурного наследия. Более 85% из них находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения работ по их сохранению.