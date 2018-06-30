Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Северной Осетии появится мастерская по восстановлению башен

В стране
30 июня, 16:28 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, июня. /ТАСС

Глава региона сообщил, что работа по восстановлению будет способствовать развитию туризма

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут мастерскую, специалисты которого начнут восстановление башен. Об этом в субботу глава республики Вячеслав Битаров сообщил на встрече с молодежью республики в Северо-Осетинском госуниверситете.

Башни - фамильные и боевые - являются одним из главных символов Осетии, встречаются почти в каждом горном селении. Башен, выявленных и поставленных на учет в качестве объектов культурного наследия федерального и республиканского уровня, на территории республики около 140, всего более 300.

"Мы планируем создать так называемый "Город мастеров", который будет заниматься восстановлением башен в республике. В нем будут работать специалисты вместе со Славой Джанаевым, который занимался реставрацией святилища Реком. Мастерская будет оборудована всеми необходимыми инструментами, оборудованием", - сказал Битаров.

По словам руководителя региона, работа будет проводиться во всех ущельях республики, она будет способствовать и развитию туризма.

Всего в Северной Осетии на государственную охрану поставлены 206 объектов культурного наследия федерального значения, 196 - регионального и 1271 выявленный объект культурного наследия. Более 85% из них находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения работ по их сохранению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудника "Водоканала" в Пермском крае уволили после его заявления о "налоге на дождь"
2
Суд в Стокгольме признал право польской PGNiG требовать снижения цены на российский газ
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости