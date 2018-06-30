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Профессиональную переподготовку пройдут 90 управленцев из СКФО в Пятигорске

В стране
30 июня, 17:19 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 30, июня. /ТАСС

Целью программы является обмен передовыми отечественными и зарубежными практиками улучшения инвестиционного климата, повышение уровня управленческого мастерства и командного взаимодействия

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ПЯТИГОРСК, 30 июня. /ТАСС/. Около 90 управленцев из правительств, органов госвласти и бизнеса регионов СКФО пройдут программу профессиональной переподготовки в Северо-Кавказском институте-филиале Российской Академии народного хозяйства и государственной службы /РАНХиГС/ в Пятигорске, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе вуза.

"Участниками программы "Управленческое мастерство: развитие региональных команд - 2018" стали 91 человек - руководители, заместители руководителей органов государственной власти, в том числе вице-губернаторы, региональные министры, мэры городов, руководители корпораций развития регионов, руководители бизнес-структур и некоммерческих организаций", - сообщили в пресс-службе.

Директор института-филиала, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов подчеркнул, что в решении стратегической задачи развития СКФО ключевую роль играет повышение управленческого мастерства региональных команд до современного конкурентоспособного уровня. "Президентская Академия постоянно адаптирует программу обучения специалистов в соответствии с современными вызовами и теми задачами, которые возникают в территориях. Студенты проходят практику непосредственно на предприятиях и в органах исполнительной власти. Все разработки связаны с научно-исследовательской работой Академии", - подчеркнул Тлисов.

Целью программы является обмен передовыми отечественными и зарубежными практиками улучшения инвестиционного климата, повышение уровня управленческого мастерства и командного взаимодействия для участия в глобальной конкуренции, разработка и защита участниками программы собственных инвестиционных проектов. Например, команда Ставропольского края разрабатывает проект создания "умной" агломерации городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, в которой все действия городских систем и служб будут координироваться и оптимизироваться посредством смарт- технологии.

"В создании "Умной курортной агломерации" будут использованы все современные телекоммуникационные технологии, которые могут сделать жизнь комфортной и удобной. Все показатели, все цифры и весь потенциал должен объединиться", - сказал ТАСС участник команды, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин.

Организатор программы - Центр развития регионов, созданный на базе РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина в 2015 году. Программа реализуется РАНХиГС в партнерстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и командой консалтинговой компании Ward Howell. Программа завершится защитой проектов в октябре.

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