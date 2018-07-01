Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Последствия непогоды в ЦФО и ЮФО устраняют более 1,5 тыс. человек

В стране
1 июля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

В работах задействовали также 200 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники ликвидируют последствия циклона, проходящего по территории Центрального и Южного федеральных округов, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"К ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечены более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники, в том числе от МЧС РФ - более 300 человек и 40 единиц техники", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в Москве и Московской области упали 30 деревьев, они повредили пять легковых автомобилей. Пострадавших нет.

В Краснодарском крае нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах, повреждены кровли и выбиты стекла более чем в 1,5 тыс. жилых домов. Несколько человек получили травмы.

"Продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, восстановлению энергоснабжения и оказание всей необходимой всесторонней адресной помощи населению в Краснодарском крае", - добавили в МЧС, уточнив, что циклон в воскресенье продолжит оказывать влияние на несколько регионов Центрального федерального округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве неизвестный удерживает работника магазина "Дикси"
2
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости