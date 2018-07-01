В Калининграде открылась всемирная янтарная неделя "Амберсфер"

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Всемирная янтарная неделя "Амберсфер", нацеленная на продвижение бренда Калининградской области как мировой столицы янтаря, открылась в Калининграде. Фестиваль развернулся на берегу Верхнего озера в областном центре, со сцены звучит музыка, работают лавки мастеров янтарных дел и народных промыслов.

"Мы проводим целый ряд мероприятий, которые будут встроены в бренд Калининградской области как мировой янтарной столицы. "Амберсфер" - одно из них, и мы надеемся, что это мероприятие привлечет общественное внимание не только к профессионалам-ювелирам, мастерам по обработке янтаря, но и заинтересует туристов, гостей Калининградской области", - сказал, открывая фестиваль, министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Дмитрий Кусков.

Он добавил, что регион, на территории которого сосредоточено до 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, ориентирован на развитие конкурентоспособной янтарной отрасли, выпускающей качественную продукцию.

Праздник будет продолжаться с 30 июня по 6 июля. На Верхнем озере мастера янтарного дела организуют мастер-классы по работе с "солнечным камнем", пройдут ярмарки по его продаже. Гостям расскажут об истории добычи минерала и развитии технологий его обработки в XIII - XIV веках, познакомят с бытом древних ловцов янтаря. В музее янтаря развернут специальную выставку. В городе пройдут разнообразные квесты, например, 15-километровый интерактивный веломаршрут, который объединит здание бывшей Кенигсбергской янтарной мануфактуры и аптеку, где продавали лекарства с янтарем.

Ежедневно на главной площадке форума будут проходить концерты, в том числе классической музыки. В день открытия первым музыкальную программу представил квартет виолончелистов RockCellos из Санкт-Петербурга. В сопровождении ударных инструментов музыканты исполнили известные композиции, в том числе, "Smoke on the Water" британской рок-группы Deep Purple. Как мостик между фестивалем и чемпионатом мира по футболу прозвучала "Какая боль Аргентина - Ямайка 5:0" российской группы Чайф. В программе вечера - выступление групп IOWA, "Впечатлительные люди" (солист Иван Долматов, полуфиналист проекта "Голос 4", Москва).

Янтарную неделю в Калининграде планируется сделать ежегодным фестивалем, который не только будет пропагандировать янтарь как уникальное предложение региона для туристов, но и сам станет крупным туристическим событием в области. Как отметил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, преимущество Калининграда в том, что он может представить янтарь от добычи и переработки до применения в самых различных отраслях, в том числе, в косметологии и медицине. Он сказал, что уже сейчас маршруты, связанные с добычей и обработкой янтаря (Янтарный комбинат), работой ювелирных фабрик, музеем янтаря, входят в число наиболее популярных среди туристов в Калининградской области, но за рубежом недостаточно информированы об уникальных предложениях области. Янтарная неделя, по его словам, призвана ликвидировать этот пробел.

Калининградский янтарь

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Возраст минерала может достигать 50 млн лет и его можно найти на берегу моря. Балансовые запасы минерала в границах горного отвода Калининградского янтарного комбината, который ведет добычу янтаря промышленным способом, превышают 150 тыс. тонн, чего при существующих объемах добычи хватит более чем на 350 лет. Ежегодно комбинат добывает до свыше 400 тонн камня и обеспечивает 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок.