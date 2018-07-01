Студенты из-за рубежа будут учиться в Ингушском госуниверситете в Магасе

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Студенты из Индии, Южной Кореи, Казахстана и Таджикистана будут учиться в Ингушском государственном университете (ИнгГУ). Прием заявок уже открыт в вузе и есть предварительные прогнозы предполагаемого количества абитуриентов, сообщила ТАСС проректор ИнгГУ Захидат Султыгова.

"Мы сейчас ведем переговоры, заключаем договора по приему 100 абитуриентов на лечебное дело из Индии. Но скорее всего это будет в 2019 году, в этом году мы примем часть индийцев на подготовительное отделение, за это время подготовим своих педагогов к преподаванию на английском языке", - сказала Султыгова.

По ее словам, представители Индии уже побывали в республике и остались довольны как оснащенностью корпусов, педагогами, так и комфортным расположением общежитий. А вот студенты из Южной Кореи все удобства и качество учебного процесса оценили давно.

"Каждый год, это уже традиция, приезжают студенты из Южной Кореи, в основном они выбирают русский язык, историю Ингушетии, это около 100 студентов. И в этом году к нам планируют поступить студенты из Таджикистана, около 40 человек и Казахстана", - уточнила проректор.

ИнгГУ основан в 1994 году и является одним из самых молодых университетов страны. 15 марта 2016 прошла торжественная церемония открытия нового учебно- лабораторного корпуса Ингушского госуниверситета в Магасе. В нем разместились экономический, юридический, исторический и психологический факультеты.