Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенты из-за рубежа будут учиться в Ингушском госуниверситете в Магасе

В стране
1 июля, 12:33 UTC+3 МАГАС МАГАС 1, июля. /ТАСС

Сообщается о ведении переговоров о приеме 100 абитуриентов на лечебное дело из Индии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Студенты из Индии, Южной Кореи, Казахстана и Таджикистана будут учиться в Ингушском государственном университете (ИнгГУ). Прием заявок уже открыт в вузе и есть предварительные прогнозы предполагаемого количества абитуриентов, сообщила ТАСС проректор ИнгГУ Захидат Султыгова.

"Мы сейчас ведем переговоры, заключаем договора по приему 100 абитуриентов на лечебное дело из Индии. Но скорее всего это будет в 2019 году, в этом году мы примем часть индийцев на подготовительное отделение, за это время подготовим своих педагогов к преподаванию на английском языке", - сказала Султыгова.

По ее словам, представители Индии уже побывали в республике и остались довольны как оснащенностью корпусов, педагогами, так и комфортным расположением общежитий. А вот студенты из Южной Кореи все удобства и качество учебного процесса оценили давно.

"Каждый год, это уже традиция, приезжают студенты из Южной Кореи, в основном они выбирают русский язык, историю Ингушетии, это около 100 студентов. И в этом году к нам планируют поступить студенты из Таджикистана, около 40 человек и Казахстана", - уточнила проректор.

ИнгГУ основан в 1994 году и является одним из самых молодых университетов страны. 15 марта 2016 прошла торжественная церемония открытия нового учебно- лабораторного корпуса Ингушского госуниверситета в Магасе. В нем разместились экономический, юридический, исторический и психологический факультеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Индия Россия Таджикистан Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве неизвестный удерживает работника магазина "Дикси"
2
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости