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В фестивале в Прикамье участвуют японские воздухоплаватели

В стране
1 июля, 13:22 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 1, июля. /ТАСС

В открытии мероприятия принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников

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ПЕРМЬ, 1 июля. /ТАСС/. Более 25 аэростатов из России и три из Японии принимают участие в международном фестивале воздухоплавания "Небесная ярмарка - 2018" в Прикамье.

"Всем нам нужна "Небесная ярмарка", чтобы подняться вверх и посмотреть, на какой прекрасной земле мы живем," - заявил губернатор Прикамья Максим Решетников перед тем, как подняться в воздух на аэростате с символикой Пермского края. Вместе с другими воздухоплавателями в Кунгуре в субботу вечером он принял участие в открытии фестиваля, история которого началась еще в 2002 году

Новый аэростат презентовали хозяевам фестиваля японские воздухоплаватели Эндо Мамору и Каджиями Моня, постоянные участники "Небесной ярмарки" с 2006 года. "Мы участвуем в фестивале уже шестой раз и нам захотелось помочь Пермскому краю в развитии воздухоплавания. Наш подарок - это символ дружбы России и Японии," - сказал Каджиями Моня. В дизайне аэростата использованы традиционные символы России и Японии: медведь, сакура, православная церковь, гора Фудзияма.

С театрализованной программой "Полет по Пермскому краю" на открытие фестиваля выступили воспитанники детских творческих коллективов города Кунгура. Дети показали основные вехи в развитии края - от Чердыни, которую в XVI века называли Пермью Великой, до Перми в ее современных границах, основанной Василием Татищевым в XVIII веке как рабочий поселок Егошихинского медеплавильного завода.

Во время "Небесной ярмарки - 2018" в Прикамье пройдет Кубок России по воздухоплавательному спорту и первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодежи.

История фестиваля началась в 2002 году, тогда в нем приняли участие всего шесть аэростатов. С тех пор каждый год организаторы дополняют фестиваль новыми форматами, в 2005 Кунгур закрепил за собой право проводить единственный в мире "Воздушные баталии", сражения в воздухе на аэростатах. Уникальность соревнований стала привлекать летчиков из других стран, и в 2103 году фестивалю присвоен статус "международный". Фестиваль "Небесная ярмарка - 2018 " проходит в Кунгуре (Пермский край) с 30 июня по 7 июля.

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