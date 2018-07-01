В Ингушетии уволили директора регионального водоканала

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе выездного совещания на месте водяных скважин-резервуаров в Альтиевском административном округе Назрани принял решение освободить от занимаемой должности директора ГУП "ИнгушрегионВодоканал" Муслима Дзейтова, сообщает пресс-служба главы региона.

"По итогам совещания Юнус-Бек Евкуров освободил от занимаемой должности директора ГУП "ИнгушрегионВодоканал" Муслима Дзейтова", - говорится в сообщении.

Как сообщается, глава региона раскритиковал работу Дзейтова и добавил, что руководитель регионального Водоканала, зная о ежегодных проблемах подачи воды в летнее время, должен был разработать стратегию решения проблемы еще в середине весны.

"Вы нарушили график исполнения дорожной карты по решению проблем с нехваткой воды в населенных пунктах в летнее время, вы должны были уже в апреле разработать программу решения этой задачи", - цитирует пресс-служба слова Евкурова.

Ранее Дзейтов занимал должность заместителя председателя правительства региона.