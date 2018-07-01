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В Ингушетии уволили директора регионального водоканала

В стране
1 июля, 15:19 UTC+3 МАГАС МАГАС 1, июля. /ТАСС

Глава республики Юнус-Бек Евкуров раскритиковал работу Муслима Дзейтова за нерешение проблем с нехваткой воды в населенных пунктах в летнее время

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МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе выездного совещания на месте водяных скважин-резервуаров в Альтиевском административном округе Назрани принял решение освободить от занимаемой должности директора ГУП "ИнгушрегионВодоканал" Муслима Дзейтова, сообщает пресс-служба главы региона.

"По итогам совещания Юнус-Бек Евкуров освободил от занимаемой должности директора ГУП "ИнгушрегионВодоканал" Муслима Дзейтова", - говорится в сообщении.

Как сообщается, глава региона раскритиковал работу Дзейтова и добавил, что руководитель регионального Водоканала, зная о ежегодных проблемах подачи воды в летнее время, должен был разработать стратегию решения проблемы еще в середине весны.

"Вы нарушили график исполнения дорожной карты по решению проблем с нехваткой воды в населенных пунктах в летнее время, вы должны были уже в апреле разработать программу решения этой задачи", - цитирует пресс-служба слова Евкурова.

Ранее Дзейтов занимал должность заместителя председателя правительства региона.

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