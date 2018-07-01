В Архангельске организовали фан-зону для поддержки российской сборной в матче с испанцами

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Первую в городе официальную фан-зону для просмотра матча одной восьмой финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании организовали в центре Архангельска. Как сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Годзиш, это совместный проект городских властей, областного театра драмы и бизнес-сообщества.

"Властями города совместно с театром драмы было решено организовать официальную фан-зону в центре города перед зданием театра для болельщиков Архангельска. С экраном 3 на 5 м помогли представители бизнес-сообщества города", - сказал ТАСС Годзиш.

В фан-зоне оборудованы трибуны, работают торговые точки, организованы фотозоны, функционирует интерактивная площадка, где каждый желающий может забить гол. "Если идея горожанам понравится, мы будем использовать ее и дальше. Например, для просмотра финала чемпионата мира", - сказал Годзиш.