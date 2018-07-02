В Приморье уволили директора инспекции Госстройнадзора

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Руководитель инспекции Госстройнадзора в области долевого строительства Приморского края Михаил Заиченко уволен в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации края.

"Сегодня у Михаила Заиченко последний рабочий день. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - уточнили в пресс-службе. О причинах такого решения не сообщается.

Тема проблем в долевом строительстве в Приморье прозвучала в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Среди перечисленных ведущими конкретных обращений было и одно из Владивостока, где по госпрограмме "Жилье для российской семьи" должны были построить комплекс из нескольких домов.

Строительство шести домов в микрорайоне Снеговая Падь началось в 2015 году. Тогда сроком их сдачи назывался 2017 год, однако скоро у компании-застройщика начались серьезные проблемы с оборотными средствами. Строительство самих домов в это время останавливалось и возобновлялось несколько раз, после чего было окончательно заморожено в 2017 году. В начале июня 2018 года новый подрядчик обязался завершить строительство и сдать последний дом в 2019 году.