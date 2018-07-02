В Вологде открылся первый в России музей народных промыслов городов Ганзейского союза

ТАСС, 2 июля. Первый в России ремесленный музей изделий народных промыслов из разных городов Русского Ганзейского союза открылся в Вологодском центре культуры "Красный угол". Как сообщает пресс-служба областного правительства, в церемонии открытия принял участие мэр Вологды Сергей Воропанов.

По данным пресс-службы, экспонатами музея стали подаренные представителями ганзейских городов ремесленные изделия: золотое шитье, кованые вывески, льняные куклы, расписные сундучки и другие изделия, которые являются характерными для городов Русского Ганзейского союза. Планируется, что музей будет передвижным и в следующем году экспонаты отправятся в Псков, где будут проходить XIX Русские Ганзейские дни и 39-е Международные.

Русские Ганзейские дни уникальный историко-культурный фестиваль с костюмированными шествиями, выступлениями уличных музыкантов, ганзейской ярмаркой, где представлены уникальные и самобытные изделия мастеров из 14 Русских Ганзейских городов. Главные цели Союза русских Ганзейских городов - содействие сохранению национальной аутентичности русских исторических городов, развитию их историко- культурного и туристического потенциала. И Русские Ганзейские дни, создающие незабываемую атмосферу погружения в историю, являются главным инструментом достижения этих целей и уже стали туристическим брендом.

Ганзейский союз существовал с XII по XVII век и был мощным торговым объединением европейских городов. В него входили также русские земли, в частности Псков и Великий Новгород, которые экспортировали в Европу меха и воск.

В 1980 году был создан Ганзейский союз Нового времени [Новая Ганза] - международная неправительственная организация, способствующая развитию торговли, туризма и культуры между городами Европы. Сейчас в ее состав входят 187 городов из 16 стран, когда-то входивших в средневековый Ганзейский союз или бывших его партнерами. Ежегодно в одном из них проходит масштабный фестиваль - Ганзейские дни, в этом году они прошли в городе Росток (Германия), а в 2019 году пройдут в Пскове. В России последний раз Ганзейские дни проводились в 2009 году в Великом Новгороде.