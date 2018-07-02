Дожди с сильным ветром ожидаются в большинстве регионов Центральной России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 17-20 м/с в понедельник на большей части Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. В Курской, Орловской, Тульской и Калужской областях воздух прогреется до 23 градусов, в Брянской области будет не выше плюс 20 градусов, сообщили в понедельник ТАСС в региональных отделениях Гидрометцентра и пресс-службах управлений МЧС.

По данным Центрального регионального центра МЧС, умеренные и сильные дожди, грозы, при которых порывы ветра могут достигать 17-20 м/с прогнозируются в Брянской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Из-за предстоящей непогоды во Владимирской и Костромской областях объявлены штормовые предупреждения.

О возможных сильных, но кратковременных дождях в понедельник предупреждает жителей Тверской области региональное управление МЧС. По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Твери выпало 43 мм осадков, что составляет больше половины месячной нормы (78 мм). "До этого в течение всего июня было зарегистрировано всего 34 мм осадков. В воскресенье 1 июля, в Твери выпало 13 миллиметров осадков - 16% от нормы июля", - отметили синоптики.

В Смоленском регионе второй день идут дожди, и, по информации областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ненастье сохранится в ближайшие сутки. Ожидаются облачная с прояснениями погода, местами умеренные дожди и грозы, порывы ветра до 12-17 м/с, температура воздуха днем составит плюс 12-17 градусов, местами до плюс 20.

Последствие урагана продолжают устранять в Курской области. В ночь на 1 июля в нескольких районах региона ураганный ветер повредил кровля свыше 20 домов, повалил более 80 деревьев, при этом один человек погиб. По прогнозам синоптиков, в первой половине наступившей недели погода в области улучшится. "Возможны небольшие дожди при порывах юго-западного ветра 2-3 м/с, днем столбик термометра не поднимется выше 23 градусов тепла", - отметили в региональном Гидрометцентре.

В Ивановской и Костромской областях температура сохранится на уровне плюс 29-31 градуса, заметно прохладней станет в Орловской, Тульской, Калужской областях, где воздух прогреется лишь до плюс 20-23 градусов. Как сообщают специалисты центра "Фобос", существенное понижение температуры воздуха до 18-19 градусов ожидается к середине недели.