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Рыбоводный завод на Ямале займется разведением исчезающих нельмы и тайменя

В стране
2 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее Собский завод в ЯНАО специализировался на разведении муксуна, чира и пеляди

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты Собского завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) займутся разведением нельмы и тайменя, которые находятся на грани исчезновения и считаются особо ценными видами рыб. Об этом ТАСС в понедельник сообщили на предприятии.

Ранее Собский завод специализировался на воспроизводстве только муксуна, чира и пеляди.

"В будущем на предприятии планируют заниматься разведением и других видов рыб семейства лососевых из рода сиговых - нельмы и тайменя. <...> В рамках эксперимента наш завод начал эту работу еще в 2017 году. В прошлом сезоне была приобретена в рыбопитомнике и проинкубирована первоначальная партия икры нельмы - 10 тыс. штук", - сообщили на заводе.

Предприятие ищет подходящего поставщика икры. "С этим есть некоторые затруднения, например, не всегда есть икра нужного вида либо имеется икра сомнительного происхождения", - пояснили на заводе.

Кроме того, для полноценной работы необходим заказчик, который будет заинтересован в разведении именно этих видов рыб. "Заказчики, как правило, не знакомы с компенсационными мероприятиями через такой вид рыбы, так как разведением этих видов никто ранее не занимался из-за сложности ее культивации. Для Собского рыбоводного завода это не представляет сложности, потому что технология выращивания данных видов рыб аналогична технологии выращивания сиговых", - отметили на предприятии.

О заводе

Собский рыбоводный завод - единственный в Арктике завод по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб. Он был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство ЯНАО и компания "Новатэк".

На заводе применяется новый для России подход, частично позаимствованный в Норвегии. На предприятии выращивают мальков сиговых рыб с высокой выживаемостью круглый год в бассейнах с установкой замкнутого водоснабжения, в то время как аналогичные рыбоводные предприятия работают только в весенне-летний период в сорах - в естественных условиях на мелководье.

В этом году завод вырастит и выпустит в Обь около 40 млн молоди сиговых пород, в том числе до 7 млн мальков муксуна, который сейчас находится на грани исчезновения и запрещен к вылову. Также завод формирует так называемое маточное стадо муксуна. Ресурсы рыбоводного завода будут активно использованы при реализации программы по развитию аквакультуры на Ямале до 2025 года, которую утвердили весной этого года.

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