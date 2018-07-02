Две школы отремонтируют в Дербенте в рамках республиканского проекта "100 школ"

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Две школы отремонтируют в дагестанском городе Дербенте в рамках республиканского проекта "100 школ", который предполагает привлечение средств на ремонт сотни учебных заведений региона. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы Дербента Энрик Муслимов.

"По проекту "100 школ" мы будем ремонтировать две школы. Мы на обе школы уже нашли инвесторов, которые выделят по 2 млн рублей. Республиканский бюджет также выделит по 2 млн на каждую школу", - сказал Муслимов. По его словам, муниципальный бюджет для этих целей выделит 5% средств от общих затрат.

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что власти республики в рамках проекта "100 школ" в течение года намерены отремонтировать 100 школ, в основном в горных районах региона. Для этого в бюджет республики заложили 200 млн рублей.

По проекту из республиканского бюджета каждой школе предусмотрено выделение 2 млн рублей, с частичным софинансированием (не мене 5% от общих затрат) из бюджета муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики, власти региона планируют привлекать дополнительные средства (не менее 15% от общей стоимости) за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц - меценатов.

По данным минобрнауки региона, в Дагестане находятся около 1,5 тыс. школ, где обучаются почти 400 тыс. детей. Более 260 из этих школ находятся в аварийном и ветхом состоянии, еще более 500 школ нуждаются в капитальном ремонте.