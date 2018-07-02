Школу и детский сад планируют построить в дагестанском Дербенте в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Школу на 500 мест и детсад на 120 мест планируют построить в следующем году в дагестанском городе Дербент. Об этом сообщил в понедельник ТАСС временно исполняющий обязанности главы Дербента Энрик Муслимов.

"Мы подали документы [для строительства] одной школы и одного детского садика по линии Минстроя России. Школа планируется на 500 мест, детский сад - на 120", - сказал Муслимов.

По его словам, построить оба объекта планируется в следующем году.

Как сообщил собеседник агентства, в Дербенте 25 школ, в которых учатся более 17 тыс. детей, а также 30 детских садов. В шести школах дети обучаются в одну смену, в остальных - в две смены.

Ранее Энрик Муслимов сообщил ТАСС, что в Дербенте в течение года планируется отремонтировать две школы в рамках республиканского проекта "100 школ", который предполагает привлечение средств на ремонт сотни учебных заведений региона.

По данным Министерства образования и науки Дагестана, на сегодня в республике около 1,5 тыс. школ, в которых обучаются почти 400 тыс. детей. Более 260 из этих школ находятся в аварийном и ветхом состоянии, еще более 500 школ нуждаются в капитальном ремонте.