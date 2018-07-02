Власти Оренбуржья пообещали восстановить регулярную переправу через Урал к 1 октября

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Оренбургской области планируют до 1 октября восстановить регулярную переправу через реку Урал, разрушенную во время ледохода весной этого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Что касается регулярной переправы, то я дал поручение закончить все работы к 1 октября", - приводятся в сообщении слова губернатора области Юрия Берга, который в понедельник встретился с жителями села Нижнеозерное, оставшимися без доступа к левому берегу реки.

Берг отметил, что военные, прибывшие помочь, столкнулись с непростым характером реки. "Паромная переправа здесь не может работать из-за сезонного падения уровня воды, а из-за сильного течения и особенностей речного русла организовать понтонную переправу возле села сложно. Но это будет сделано с помощью наших мостостроителей", - сказал губернатор.

По мнению специалистов, укрепить понтоны временного моста, чтобы их не сносило течением можно либо свайными конструкциями, либо тяжелыми якорными блоками. Берг поручил строителям рассмотреть оба варианта и совместно с военными выбрать наиболее оптимальный.

Ранее сообщалось, что разрушенный во время ледохода весной этого года мост обеспечивал жителям Нижнеозерного, где проживает около 1,5 тыс. человек, транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, и предоставлял выход на трассу Оренбург - Илек. Глава региона 6 июня сообщил о принятом решении по восстановлению регулярной переправы на время восстановительных работ на стационарном мосту. На Урале наведен паром грузоподъемностью 60 тонн, установлен график его перемещения.