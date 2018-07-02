Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Оренбуржья пообещали восстановить регулярную переправу через Урал к 1 октября

В стране
2 июля, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Разрушенный во время ледохода весной этого года мост обеспечивал 1,5 тыс. жителей доступ к сельскохозяйственным угодьям и трассе Оренбург - Илек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Оренбургской области планируют до 1 октября восстановить регулярную переправу через реку Урал, разрушенную во время ледохода весной этого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Что касается регулярной переправы, то я дал поручение закончить все работы к 1 октября", - приводятся в сообщении слова губернатора области Юрия Берга, который в понедельник встретился с жителями села Нижнеозерное, оставшимися без доступа к левому берегу реки.

Берг отметил, что военные, прибывшие помочь, столкнулись с непростым характером реки. "Паромная переправа здесь не может работать из-за сезонного падения уровня воды, а из-за сильного течения и особенностей речного русла организовать понтонную переправу возле села сложно. Но это будет сделано с помощью наших мостостроителей", - сказал губернатор.

По мнению специалистов, укрепить понтоны временного моста, чтобы их не сносило течением можно либо свайными конструкциями, либо тяжелыми якорными блоками. Берг поручил строителям рассмотреть оба варианта и совместно с военными выбрать наиболее оптимальный.

Ранее сообщалось, что разрушенный во время ледохода весной этого года мост обеспечивал жителям Нижнеозерного, где проживает около 1,5 тыс. человек, транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, и предоставлял выход на трассу Оренбург - Илек. Глава региона 6 июня сообщил о принятом решении по восстановлению регулярной переправы на время восстановительных работ на стационарном мосту. На Урале наведен паром грузоподъемностью 60 тонн, установлен график его перемещения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Персоны
Берг, Юрий Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости