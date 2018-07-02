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Бывшую артиллерийскую базу в Казани превратят в первый городской экорайон

В стране
2 июля, 20:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 2, июля. /ТАСС

Планируется, что экорайон создадут на площади 759 га

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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана решили создать экспериментальный экорайон в Казани, где будут созданы условия для внегородского образа жизни, а застройка будет интегрирована в природный ландшафт, сообщила в понедельник пресс-служба Республиканского фонда поддержки.

"Создание первого в Казани экспериментального экорайона планируется на участке площадью 759 га на территории бывшей артиллерийской базы в Кировском районе. Экспериментальный район будет транслировать внегородской образ жизни в городской черте с максимальной интеграцией застройки в существующий природный ландшафт. Такое решение было принято руководством Республики Татарстан по результатам исследования, представленного Республиканским фондом поддержки (РФП)", - говорится в сообщении.

Межотраслевое исследование по оценке потенциала развития и определению стратегии развития земельного участка было проведено по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Результаты исследования, которое подготовили специалисты Агентства стратегического развития "ЦЕНТР", лягут в основу технического задания для участников международного архитектурно-градостроительного конкурса.

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