Петербург сэкономит более 280 млн рублей за счет единого центра управления освещением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург за три года сэкономит более 280 млн рублей за счет создания единого центра управления освещением на базе ГУП "Ленсвет". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.

"В результате расширения территории эксплуатации систем наружного (уличного) освещения ГУП "Ленсвет" все объекты города будут координироваться единым центром управления освещением на территории Санкт-Петербурга. А экономический эффект от реализации мероприятий по энергоэффективности и внедрения единой системы управления наружным освещением за 2019-2021 годы превысит 280 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, всего в эксплуатации города находится 324,6 тыс. светильников, из которых более 82% в ведении "Ленсвета". Износ сетей "Ленсвета" составляет 29,3%, к 2030 году этот процент планируется сократить в два раза за счет замены старых ртутных светильников на натриевые и светодиодные, а также установки новых приборов для учета электроэнергии и запуска автоматической системы учета затрачиваемой энергии. Замена ртутных светильников на светодиодные с 2016 года, согласно постановлению правительства РФ, проводится по всей стране, поскольку такие источники энергии более экономичные и безопасные.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленсвета", территорию обслуживания предприятия предполагается увеличить на 832 кв. км. С начала 2019 года к 267 тыс. светильникам городского предприятия запланировано присоединение 57 тыс. светильников.

"Принятое решение позволит обеспечить единую техническую политику и единые стандарты эксплуатации объектов наружного освещения на территории нашего города, создать комфортную и безопасную городскую среду. Все это входит в задачи комплексной программы развития Санкт-Петербурга как центра световой культуры на период 2018-2030 годов с перспективой до 2050 года. Технические возможности и компетенции коллектива ГУП "Ленсвет" позволяют это сделать на самом высоком профессиональном уровне", - приводит пресс-служба слова Албина.