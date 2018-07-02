Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербург сэкономит более 280 млн рублей за счет единого центра управления освещением

В стране
2 июля, 20:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Центр создадут на базе ГУП "Ленсвет"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург за три года сэкономит более 280 млн рублей за счет создания единого центра управления освещением на базе ГУП "Ленсвет". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.

"В результате расширения территории эксплуатации систем наружного (уличного) освещения ГУП "Ленсвет" все объекты города будут координироваться единым центром управления освещением на территории Санкт-Петербурга. А экономический эффект от реализации мероприятий по энергоэффективности и внедрения единой системы управления наружным освещением за 2019-2021 годы превысит 280 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, всего в эксплуатации города находится 324,6 тыс. светильников, из которых более 82% в ведении "Ленсвета". Износ сетей "Ленсвета" составляет 29,3%, к 2030 году этот процент планируется сократить в два раза за счет замены старых ртутных светильников на натриевые и светодиодные, а также установки новых приборов для учета электроэнергии и запуска автоматической системы учета затрачиваемой энергии. Замена ртутных светильников на светодиодные с 2016 года, согласно постановлению правительства РФ, проводится по всей стране, поскольку такие источники энергии более экономичные и безопасные.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленсвета", территорию обслуживания предприятия предполагается увеличить на 832 кв. км. С начала 2019 года к 267 тыс. светильникам городского предприятия запланировано присоединение 57 тыс. светильников.

"Принятое решение позволит обеспечить единую техническую политику и единые стандарты эксплуатации объектов наружного освещения на территории нашего города, создать комфортную и безопасную городскую среду. Все это входит в задачи комплексной программы развития Санкт-Петербурга как центра световой культуры на период 2018-2030 годов с перспективой до 2050 года. Технические возможности и компетенции коллектива ГУП "Ленсвет" позволяют это сделать на самом высоком профессиональном уровне", - приводит пресс-служба слова Албина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости