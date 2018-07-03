В Приморье прошел первый аукцион на аренду лесного участка для заготовки дикоросов

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Первый открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для заготовки дикоросов завершился в Приморье, сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Разыграно право аренды лесного участка площадью 3,1 тыс. га в Рощинском лесничестве Красноармейского района", - говорится в сообщении. Победитель конкурса должен будет ежегодно платить за аренду лесного участка 4,8 млн рублей. Из них в бюджет Приморья будет поступать 4,7 млн рублей, остальные средства пойдут в федеральный бюджет.

"Предприниматель сможет заготавливать на этом участке кедровый орех, орех лещины, корень элеутерококка, ягоды жимолости, актинидии и китайского лимонника", - цитирует пресс-служба сотрудников краевого департамента лесного хозяйства.

Порядок проведения аукционов изменился с 1 января 2018 года. Работа по ужесточению контроля за добычей и вывозом дикоросов, в том числе кедрового ореха, ведется в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко.

В июле запланировано еще несколько аукционов по четырем участкам Сергеевского лесничества.