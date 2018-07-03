Эксперт: долину реки Бикин в список ЮНЕСКО включили с оговорками

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Комитет ЮНЕСКО одобрил расширение территории из Списка всемирного наследия организации на долину реки Бикин с двумя оговорками. Как рассказал ТАСС во вторник почетный советник Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Юрий Дарман, в 2019 году национальному парку "Бикин" предстоит установить охранную территорию и разработать общий с Сихотэ- Алинским заповедником план работы.

Ранее сообщалось, что долина реки Бикин, протекающей по территории Приморского и Хабаровского краев, была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в качестве расширения комплексного объекта "Центральный Сихотэ-Алинь", включенного в список в 2001 году.

"В прошлом году в нацпарк "Бикин" приезжали аудиторы организации, все посмотрели, но сказали, что надо решить еще два вопроса: установить охранную зону и разработать совместный план работы с Сихотэ-Алинским заповедником, поскольку в Списке ЮНЕСКО эти территории объединяются. Главное условие - в феврале 2019 года мы должны завершить эту работу", - рассказал Дарман.

"Новая номинация всемирного наследия расширяет список, в который входят Сихотэ-Алинский хребет и другие территории, где сохранилась уникальная уссурийская тайга, обитают тигры, живут коренные народы. Номинация прошла долгий путь и не была поддержана изначально, так как в этом месте не было особо охраняемой природной территории, а создание национального парка открыло для России такую возможность. Всемирный фонд дикой природы очень надеется, что новая номинация привлечет к себе внимание и принесет пользу нацпарку Бикин и людям, проживающим на этой территории", - заявил ТАСС директор Амурского филиала WWF Петр Осипов.

Река Бикин берет начало на северных склонах хребта Каменного в центральной части Сихотэ-Алиня. Река протекает главным образом по территории Приморья, в нижнем течении переходя границу Хабаровского края.