Монастырь как крепость, вуз и место ссылки

Богородице-Алексеевский монастырь сегодня считается одним из красивейших зданий в центре Томска. Основан он был практически одновременно с самим городом, которому больше 400 лет, и служил одновременно нравственным ориентиром, оборонительным сооружением, образовательным центром и местом заключения.

Для повышения нравственности

Старейший на территории Западной Сибири монастырь появился именно в Томске. Храмы на тот момент здесь уже строили, а монастырей еще не было.

"В двух лошадиных перегонах или в 60 верстах от впадения в Обь реки Томи, на правом высоком берегу и на самом значительном его возвышении царские посланные срубили городок и огородили то место вне стен, которое отвели под слободу. Постройкой торопились и сладили ее к концу того же года. На другой год появился и монастырь въ 9 верстах отъ городка и на томъ же берегу, при устье реки Киргизки, и назван был народом Усть-Киргизским или еще Богородицким…" — говорится в монастырской летописи, датированной XVIII веком.

Конкретная дата основания монастыря неизвестна. Некоторые историки объясняют создание обители в сибирской тайге желанием московских властей создать учреждение, подающее пример христианской добродетели. Первыми сибирскими переселенцами были "лихие люди", искатели приключений, которые к тому же очень легко перенимали обычаи местных племен. Вот и задумались московские наместники о создании опоры для морали и нравственности.

"Первыми переселенцами стали, конечно, казаки — люди служилые, прибывшие сюда с заданием основать крепость на берегу Томи, организовать государеву пашню и привести в подданство российскому царю местные народы. Для обработки земель требовались серьезные силы, и местные воеводы искали желающих среди "охочих, гулящих людей". Для этой же цели сюда присылали крестьян. Томская земля привлекала и самовольных пришельцев — как вольных людей, так и беглых", — рассказывает сибирский краевед Светлана Матвеева.

Лихие люди и неспокойные времена

Первоначально монастырь располагался в устье реки Киргизка севернее современного Томска. Но в те времена в Сибири было неспокойно. Несмотря на крепостные стены и оборонительные укрепления, монастырь неоднократно подвергался нападению кочевников и был разграблен.

Пространные списки убитых защитников, женщин и детей заполняли монастырскую хронику: "В 7122 (1614) году июля в 14 день побили под Томском служилых людей киргизские люди и тем побитым имена. Помяни Господи раб своих (40 мужских имен)… В 7138 (1630) году ноября в 15 день приходили под Томской калмыцкие люди и побили Томских служилых людей и тем служилым людем имена (19 мужских имен)"

Переезд монастыря поближе к Томску состоялся в 50-х годах XVII века. По свидетельствам историков, при строительстве обители были возведены не только крепостные стены и церкви, но и подземные ходы к реке Ушайка. Позднее, в 1888 году, на кирпичный свод такого хода наткнулись рабочие, копавшие землю во дворе столоначальника томской казенной палаты Бориса Орлова, жившего в конце тянувшейся к реке монастырской ограды.

После объединения обители с Алексеевской церковью Усть-Киргизский Богородицкий монастырь стал именоваться Богородице-Алексеевским. Новая обитель представляла собой крепость и стала частью оборонительных сооружений Томска, которые выдержали множество осад кочевников.

Царь Алексей Михайлович распорядился выдавать служителям монастыря жалование и прислал из царской ризницы богослужебные книги, иконы, колокола, облачения и всю необходимую церковную утварь. Так начался новый, томский период жизни святой обители. Долгие годы, вплоть 1764-го, этот монастырь оставался единственным на огромной территории Западной Сибири.

Именно с монастыря началось и образование в тех местах: в 1698 году здесь была основана русская школа, а в 40-х годах XVIII века — первое на юге Сибири русское духовное училище.

Развернуть © Татьяна Свинцова​/ТАСС © Татьяна Свинцова​/ТАСС

Царствующие особы и приближенные

Сибирь традиционно была местом ссылки, и крупный монастырь в годы Российской империи функционировал и как место заключения. Сюда ссылали прежде всего представителей духовенства, нарушивших церковный устав в европейской части России.

Были в монастыре и известные "сидельцы" — такие, например, как попавший в немилость предок писателя Александра Пушкина — Абрам Ганнибал. Арап Петра Великого в 1729 году, после смерти своего покровителя и участия в заговоре против графа Александра Меншикова, был сослан в Томск. Лишенный состояния и всех воинских званий и почестей, он несколько месяцев провел в монастыре — жил среди монахов на пособие в десять рублей ежемесячно.

"Здесь, в Томске, под стражей содержался крестник Императора Петра I, прадед Александра Сергеевича Пушкина Абрам Петрович Ганнибал. Личность, безусловно, легендарная. Большинству, конечно, он запомнился по фильму, где Ганнибала сыграл Владимир Высоцкий. Но это художественный образ, историческая личность была не менее привлекательна. Он получил хорошее образование, воевал, был талантливым инженером. По легенде именно ему Александр Суворов обязан военной карьерой — Ганнибал убедил отца великого полководца отпустить сына на военную службу", — рассказывает краевед.

Императрица Елизавета Петровна смилостивилась над воспитанником своего отца, из Томска его выпустили и вернули на военную службу. А в конце 1740 года в близлежащем от Богородице-Алексеевского женском Христорождественском монастыре монашеский постриг приняла княгиня Екатерина Алексеевна Долгорукова — бывшая невеста Императора Петра II.

Но, пожалуй, самая большая тайна Богородице-Алексеевского монастыря связана со святым старцем Федором Козьмичем. По легенде он был не кем иным, как ушедшим от дел российским императором Александром I. Якобы император не скончался в Таганроге, а ушел в мир скитальцем, странствовал по Томской губернии и умер в монастыре. Федор Козьмич действительно существовал, в Томске он умер и похоронен в 1864 году, но то, что таким образом скрывал личность Александр I, — не более чем легенда, считают эксперты. Тем не менее историческим фактом являются многочисленные визиты в монастырь представителей императорской семьи именно после смерти старца.

В советские времена монастырь был закрыт, здания частично разрушены, а в уцелевших разместилось педагогическое училище. Поворотной точкой в современной истории святой обители стал визит в 1991 году в Томск патриарха Алексия II. Уже через год по благословению патриарха монастырь был открыт. Здания начали восстанавливать, во время археологических раскопок и реставрационных работ в 1995 году были найдены мощи святого томского старца на месте разрушенной часовни. С тех пор мощи святого хранятся в одной из церквей Богородице-Алексеевского монастыря, самой первой обители на территории Западной Сибири.

Татьяна Свинцова