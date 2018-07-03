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Трутнев: для решения проблемы с затопленными судами на Дальнем Востоке нужна программа

В стране
3 июля, 9:36 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 3, июля. /ТАСС

По информации Росприроднадзора, всего в границах акваторий портов, расположенных на Дальнем Востоке, затонуло 388 судов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Почти 390 затопленных судов находятся в акваториях портов на Дальнем Востоке, для их подъема и утилизации необходимо разработать соответствующую программу. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Еще одна проблема Дальнего Востока - это затопленные суда. По информации Росприроднадзора, всего в границах акваторий портов, расположенных на Дальнем Востоке, затонуло 388 судов. Они создают опасность для мореплавания, ухудшают экологию, да и вообще просто внешний вид. Уже много лет даются неоднократные поручения правительства и Минпрома, и Минприроды, но программы так и не существует. Надо просто создать программу и заниматься этими вопросами, надо эти суда поднимать, утилизировать", - сказал Трутнев на совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, посвященном безопасности на транспорте и экологическим проблемам Дальнего Востока в Петропавловске-Камчатском во вторник.

В совещании участвуют главы регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, руководители ряда федеральных министерств и ведомств.

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