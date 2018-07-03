На расселение аварийного жилья в Новгородской области необходимо 3 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Расселение 70 тыс. кв. метров аварийного фонда Новгородской области оценивается в 3 млрд рублей, из-за нехватки региональных средств регион рассчитывает на поддержку федерального центра, сообщила во вторник ТАСС министр строительства и ЖКХ Новгородской области Ирина Николаева.

"У нас более 70 тыс. кв. м аварийного жилья, чтобы его расселить надо около 3 млрд рублей. У нас таких денег нет, будем ждать условий [федеральной программы], мы надеемся, что в этом году они станут известны", - сказала собеседница агентства.

В мае 2017 года Владимир Путин поручил правительству выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 года. По словам Николаевой, пока его условия неизвестны, в настоящее время в регионе создается постоянно обновляемый реестр аварийного жилья. "У нас сейчас есть такая информационная система, ежемесячно мы делаем свод, выгрузку в систему <…> Объем аварийного жилья мы знаем, вопрос в том, какие же правила игры установит федерация", - рассказала министр.

Николаева добавила, что планируется также изменения жилищного кодекса, которые повлияют на расселение жителей аварийного фонда. По ее словам, если раньше люди получали квартиры, равнозначные по площади и благоустройству аварийной, то в скором будущем вероятно, что такие правила будут соблюдаться только в отношении нуждающихся. "Если раньше бабушка жила в квартире двухкомнатной одна и ей такую же двухкомнатную предоставляли, то теперь ей никто не предоставит двухкомнатную квартиру. Если там стоит не менее 6 кв. м. на человека, то как минимум комната ей будет предоставлена", - пояснила собеседница агентства.

Как уточнила министр, программой переселения из аварийного жилья 2013-2017 гг. в Новгородской области было охвачено более 50 тыс. кв. м жилого фонда. При этом сейчас помимо тех 70 тыс. кв. м, что указаны в реестре, еще 300 тыс. - ветхое жилье, которое также в скором времени может оказаться в списке аварийного.