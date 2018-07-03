Трутнев: территория Дальнего Востока не обеспечена авиасообщением на 70%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Территория Дальнего Востока не обеспечена авиационным сообщением на 70%. Об этом сообщил на совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"В настоящее время 70% Дальнего Востока не обеспечено авиасообщением. Из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, сохранилась одна шестая часть. Отсутствие авиасообщения приводит к прямой опасности для жизни и здоровья людей, не давая возможность своевременно получать медицинскую помощь", - сказал он.

Трутнев добавил, что из-за грубых ошибок со стороны предыдущего руководства Министерства транспорта РФ в 2015-2017 году не получили финансирование 42 взлетно-посадочные полосы на Дальнем Востоке. На совещании он выразил желание услышать, как эта проблема будет решаться текущим составом министерства.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник проводит в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. В нем участвуют главы регионов, входящих в состав ДФО, и руководство ряда федеральных министерств и ведомств.