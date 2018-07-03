В Адыгее заработали первые сельхозпотребкооперативы

МАЙКОП, 3 июля. /ТАСС/. Первых восемь сельхозпотребкооперативов, созданных в начале года в Адыгее, приступили к заготовке, переработке и сбыту продукции, сообщил во вторник в интервью ТАСС глава минсельхоза республики Юрий Петров.

"В конце минувшего года мы поддержали проектную инициативу министерства сельского хозяйства по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации до 2020 года. И с начала этого года в регионе создано восемь сельскохозяйственных кооперативов, которые приступили к заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции, а именно молока, мяса, фруктов, овощей и дикорастущих яблок, груш, кизила", - рассказал собеседник агентства.

По словам Петрова, объединение аграриев в сельхозпотребкооперативы стало хорошим примером для коллег, большинство уже оценили выгоду. Работа в рамках системы потребкооперации предоставляет фермерам ряд преимуществ - от стабильного сбыта продукции и льготной закупки расходных материалов до обеспечения развития социальной инфраструктуры на селе и обеспечения продовольственной безопасности страны в целом. По итогам года кооперативам предоставят грантовую поддержку из федерального и республиканского бюджетов. К работе подключат созданные в каждом муниципалитете Адыгеи бизнес центры, добавил глава минсельхоза республики.

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% ВРП приходится на аграрный сектор. По итогам 2017 года общая стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции в республике составила 21,4 млрд рублей.