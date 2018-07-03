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Суд отложил до конца июля заседание по делу о простое в порту Владивостока судна из КНДР

В стране
3 июля, 11:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, июля. /ТАСС

Причины переноса судебного разбирательства не уточняются

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Суд в Приморье во вторник отложил до 31 июля разбирательство по иску компании "РосКор" к Владивостокской таможне, который компания подала из-за почти двухнедельного простоя северокорейского судна Man Gyong Bong в феврале. Об этом сообщили ТАСС в Арбитражном суде Приморья.

"Суд отложил судебное заседание", - сказал собеседник, не уточнив причину переноса.

31 января прибывшее из Раджина (КНДР) судно Man Gyong Bong не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что на его борту находится груз, попадающий под санкции ООН в отношении КНДР. 10 февраля оно ушло обратно в Раджин. Фрахтователь судна, компания "РосКор", подала в суд иск с жалобой на действия Владивостокской таможни.

Первое заседание по иску, назначенное на 30 мая, перенесли на 20 июня из-за привлечения к участию в деле в качестве третьего лица капитана порта Владивосток. Следующее заседание перенесли с 20 июня на 3 июля в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств.

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